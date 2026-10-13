Cassano demolisce Ronaldo: "Sono 7-8 anni che è improponibile, qualcuno glielo vuol dire?"

Il barese attacca duramente CR7 puntando il dito contro il suo ego e le pretese nei confronti della Nazionale

“Visto che lui va avanti con le statistiche, lui ha fatto dieci gol al Mondiale, di cui tête-à-tête un gol solo ai sedicesimi di finale a sto Mondiale. Lui è sempre stato un problema per il Portogallo e adesso ancora di più”. È tornato “Viva El Futbol” con Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano e proprio l’ex attaccante di Roma e Real Madrid tra le tante non si smentisce e parla senza mezze misure. Tra i temi toccati nella prima puntata della trasmissione dei tre ex calciatori c’è ovviamente la questione Cristiano Ronaldo–Jorge Jesus nel Portogallo, con il campione portoghese che ha lasciato il ritiro dopo non aver giocato nella terza sfida di Nations League.

“Il suo ego lo ha portato a pensare che lui è al di sopra di tutti: ‘L’allenatore mi deve chiedere scusa‘, il presidente va all’aeroporto. Ma che buffonate sono? È pieno di soldi, ha vinto tutto, non gli manca niente e continua ancora. Cade da solo!”, ha spiegato Cassano, puntando il dito contro l’attuale attaccante dell’Al Nassr. “Sono sette-otto anni che è improponibile, ma qualcuno a fianco glielo vuol dire o no? Sarà strano lui? Va a casa e Gonçalo Ramos fa quattro partite, quattro gol”.

Poi Cassano ha continuato a criticare la condizione fisica del portoghese negli ultimi anni: “È improponibile, gli ultimi sette-otto anni è stato improponibile, deve smettere di giocare. Stranamente il suo ego dove lo porta? Ora lui dice: ‘Adesso è giusto che io pago la squalifica e poi devo voglio tornare in Nazionale per essere competitivo e vincere i titoli per il popolo portoghese’. Ma sta bene o no?”, ha concluso Cassano. [Copertina FQ]

Lo riporta ilfattoquotidiano.it