Cassano critica Paratici: "Ha speso tanto per avere una squadra senza capo né coda che ha paura"

L'ex giocatore ha attaccato il dirigente viola

Ospite del programma Viva el fútbol, l'ex calciatore Antonio Cassano ha espresso un giudizio molto duro sulla prestazione di Fiorentina e Atalanta e sul prosieguo della stagione delle due squadre:

«Nella gara giocata tra Fiorentina e Atalanta c'est stata poca roba. Ho visto qualche sprazzo e qualche strappo di Njie, ma è un ragazzo che ha grandi doti atletiche, però sbaglia sempre la giocata. A me piace molto Mastantuono, però credo che nel confronto di stasera con De Ketelaere il belga sia molto più avanti di lui. Devo dire che ho visto due squadre confusionarie, soprattutto la Fiorentina, che era molto impaurita e non ha fatto vedere praticamente nulla, e un'Atalanta che ha una buona organizzazione, ma che non mi entusiasma. Credo che saranno due squadre che nel campionato faranno poco e penso che arriveranno molto lontane dalle posizioni che contano. Addirittura non mi sarei mai aspettato di vedere i viola lottare per non retrocedere. Sono due squadre che non hanno né testa né coda. La Fiorentina ha speso tanto e addirittura si trova in una posizione veramente scomoda e adesso lunedì deve andare a giocare a Sassuolo che è una partita tremenda».