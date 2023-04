Cassano applaude la Fiorentina: “Superiore all’Inter come gioco, sapevano cosa fare e come muoversi”

Antonio Cassano ha parlato della gara tra Inter e Fiorentina, commentando la vittoria della squadra viola. Questo il suo commento su Instagram:

“L’Inter è stata un disastro, almeno la Juventus con qualche risultato in più sta prendendo un attimo la forma del campionato mentre l’Inter è un disastro che sta facendo delle robe allucinanti, è vero che con le occasioni non meritava di perdere la partita ma come idea di gioco e come gioco la Fiorentina dall’inizio alla fine sapeva cosa fare, sapeva come giocare, sapeva come muoversi. L’Inter, come ormai dico da tanto tempo, l’allenatore se vuoi fare il salto di qualità deve essere mandato via, non so quando, adesso aspettiamo la Champions, ma non ha vita lunga a Milano”

