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Caso Borja Valero, per la Fiorentina è il calciatore a voler andare via da Firenze. Non è sul mercato

Una telenovela che sembra non avere fine quella tra Borja Valero e la Fiorentina. Chi ha ragione?

A cura di Flavio Ognissanti
04 luglio 2017 12:02
Caso Borja Valero, per la Fiorentina è il calciatore a voler andare via da Firenze. Non è sul mercato -
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Dopo lo sfogo su whatsapp del calciatore: “Mi stanno costringendo ad andare via. Mi hanno rotto le palle, sarò costretto ad accettare” questo il succo delle parole di Borja Valero, continua ad emergere il fatto che per la Fiorentina non si tratta di una cessione voluta dalla società viola ma di una richiesta costante del procuratore dello spagnolo che continua a portare offerte alla società ACF. Il centrocampista spagnolo, secondo la società viola, non è sul mercato a meno che non sia lui a volere la cessione.

 

Flavio Ognissanti

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