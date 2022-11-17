Casini sul Viola Park: "L'obiettivo è consegnarlo alla Fiorentina per aprile-maggio 2023"

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è tornato a parlare del futuro centro sportivo della Fiorentina che sta sorgendo proprio nel Comune alle porte di Firenze da lui guidato: “Ovviamente è un...

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è tornato a parlare del futuro centro sportivo della Fiorentina che sta sorgendo proprio nel Comune alle porte di Firenze da lui guidato: “Ovviamente è un tema che riguarda soprattutto la Fiorentina, bisogna chiedere alla direzione cantieri per gli aspetti relativi alla tempistica, però l’obiettivo dichiarato è quello diaprile-maggio 2023 - si legge su Italpress-. Il Viola Park è un grande progetto, lo sappiamo bene, per la Fiorentina ma anche e soprattutto per il territorio perché è sicuramente un elemento che fa crescere un territorio anche molto più ampio di Bagno a Ripoli”.

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