Casa Mercato viola, Saponara richiestissimo dal Parma. Pjaca ad un passo dalla svolta

In una giornata ricca di notizie extra mercato, vista l'amichevole e la notizia proveniente dal TAS, oltre che i nuovi malumori della piazza, si registrano soltanto due novità importanti di calciomerc...

In una giornata ricca di notizie extra mercato, vista l'amichevole e la notizia proveniente dal TAS, oltre che i nuovi malumori della piazza, si registrano soltanto due novità importanti di calciomercato.

Dati per assodati i trasferimenti di Gerson in prestito secco e di Norgaard a titolo definitivo, adesso la Fiorentina si concentrerà nell'accumulare un gruzzoletto e cercare di prendere finalmente Marko Pjaca.

La prima operazione potrebbe essere fatta cedendo Riccardo Saponara al Parma. Il club ducale è molto interessato al giocatore, tuttavia le offerte sono ancora basse. La Fiorentina non pretende di rientrare nei nove milioni dell'investimento iniziale, ma vorrebbe recuperarlo almeno in buona parte.

Su Pjaca c'è stato un forte inserimento della Samp, che ha l'accordo con la Juve. Il giocatore però preferisce Firenze e la Fiorentina può riuscire davvero a prenderlo. Sarà necessario chiudere in pochi giorni per evitare che il giocatore cambi idea e che si possano inserire ulteriori altre squadre.

Lorenzo Bigiotti