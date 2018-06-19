Casa Mercato Viola, offerta da 40 milioni rifiutata per Milenkovic. Ma le offerte saliranno. De Paul...

La Fiorentina ha rifiutato un'offerta da 40 milioni per Milenkovic. Il giovane serbo ha stupito tutti durante la sua prima stagione in viola e si è creata la fila di squadre interessate a questo gioie...

La Fiorentina ha rifiutato un'offerta da 40 milioni per Milenkovic. Il giovane serbo ha stupito tutti durante la sua prima stagione in viola e si è creata la fila di squadre interessate a questo gioiello. La più interessata è l'Atletico del Cholo che è l'unica ad aver fatto un'offerta ufficiale che con i bonus arriverebbe come detto a 40 milioni. Se però il difensore continuerà così anche al Mondiale la valutazione è destinato ad incrementare ulteriormente. La Fiorentina comunque è intenzionata a fare muro e non cedere il giocatore almeno per quanto riguarda questa stagione sportiva.

In entrata il nome più caldo è sempre quello che porta a Rodrigo De Paul. L'argentino verrebbe volentieri a Firenze ma è necessario trovare la formula giusta con l'Udinese bottega sempre molto difficile. Un incontro è fissato per domani con l'Udinese per capire la disponibilità a liberare il giocatore.

Lorenzo Bigiotti