Carobbi: “Tifosi delusi giustamente, la società deve essere compatta. L’ Europa sarebbe importante”

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, l’ex difensore viola Stefano Carobbi ha analizzato il momento attuale della Fiorentina, soffermandosi sia sull’aspetto tecnico che sul clima che si respira nell’ambiente gigliato.

“Contro il Bologna ho visto una Fiorentina determinata, motivata, con una grinta che era completamente mancata nella trasferta di Venezia. Una prestazione incoraggiante, ma non sono sicuro che questa vittoria possa bastare per centrare la qualificazione europea. Nel calcio, però, nulla è mai scritto: basti pensare a quando il Lecce fece perdere lo Scudetto alla Roma. La vetrina europea resta fondamentale, sia per il prestigio del club sia per la possibilità di gestire al meglio la rosa.

La contestazione dei tifosi nasce da aspettative elevate, e il rammarico è comprensibile. Tuttavia, non credo si possa parlare di fallimento totale: la squadra potrebbe chiudere con 65 punti, più dei 60 dello scorso anno. Certo, gli obiettivi principali non sono stati centrati, e bisogna ascoltare il malcontento della piazza, ma non per questo bisogna azzerare tutto. Un progetto ha bisogno di tempo per crescere.

Pradè non è stato contestato per il mercato, anzi: ha portato giocatori importanti. Ma ha sbagliato nel non affiancare con decisione Palladino, soprattutto ora che l’allenatore è stato confermato da Commisso. Un tecnico giovane ha bisogno di sentire la fiducia e l’appoggio della dirigenza. Invece si è scelta una linea che ha messo tutti in allerta. Oggi manca armonia, si percepisce chiaramente, e anche i tifosi se ne rendono conto. Serve compattezza, non si possono ascoltare troppe voci discordanti nel corso della stagione.”