Caro Jovetic: tieniti pure l'ingaggio, ma tornare ti conveniva
Caro Jovetic, ma non ti conveniva tornare alla Fiorentina? Così scrive oggi Cm.com, ricordando come il montenegrino si ritrovi espunto dalla lista redatta per l'Europa League, senza contare che l'Inte...
Caro Jovetic, ma non ti conveniva tornare alla Fiorentina? Così scrive oggi Cm.com, ricordando come il montenegrino si ritrovi espunto dalla lista redatta per l'Europa League, senza contare che l'Inter lo dava già come giocatore in partenza. Il suo mancato sacrificio economico - ovvero accettare un ingaggio ridotto pur di tornare ad essere protagonista nella piazza che lo lanciò in Italia - non ha consentito un ritorno ampiamente avallato dal direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino. Adesso il giocatore, a 26 anni, si trova ai margini della rosa nerazzurra, stante anche il fatto che De Boer predilige un 4-3-3 dove, per lui, sembra proprio non esserci spazio.