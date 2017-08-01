Carnevali, Sassuolo: "Non c'è nessuna trattativa con la Fiorentina per Politano, il calciatore rimane ancora con noi"

Politano vicino alla Fiorentina? L'amministratore delegato del Sassuolo chiarisce e smentisce tutto "la volontà è di tenerlo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo ha parlato al Corriere Dello Sport:

"La Fiorentina vuole Politano: la trattativa è aperta? «Come Sassuolo non c’è stata e non c’è in corso alcuna trattativa. Per noi è un giocatore importante e vogliamo tenerlo, vale per lui e per gli altri. Finora, al di là delle voci, abbiamo ceduto solo Defrel visto che per Pellegrini è stato esercitato un diritto di ricompra».