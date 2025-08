Carli, ex ds del Parma: “Sohm può giocare sia a due che a tre. È un top ma deve progredire”

L’attuale direttore tecnico del Benevento, Marcello Carli, che da direttore sportivo del Parma, il 4 ottobre del 2020, decise di prelevarlo dallo Zurigo (dove il ragazzo è cresciuto fin dalle giovanili), ha così parlato al Corriere dello Sport: “Secondo me ha dimostrato molto meno di quanto avrebbe potuto, in relazione alle sue potenzialità. Trovo che possa e debba aumentare i giri in termini di intensità. È fondamentale per uno come lui. Lo vedo bene sia in un centrocampo a quattro che a cinque. Per la conoscenza che ho di lui vi garantisco che può giocare a due, a tre, ovunque. Non ha problemi a livello tattico. Ma ripeto che deve progredire. L’ho portato in Italia cinque anni fa, ai tempi del Parma. Parliamo di una persona seria, professionale, assolutamente top. E di altissimo livello. Fidatevi”.