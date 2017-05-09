Caressa: “I tifosi della Fiorentina si tengano stretti i Della Valle. Cosa vogliono di più da loro?”

Fabio Caressa è tornato sulla contestazione dei tifosi della Fiorentina ai Della Valle: "La Fiorentina ha questo bacino d'utenza, quindi...

Fabio Caressa ha parlato a Sky Sport della Fiorentina e della contestazione dei tifosi viola ad Andrea Della Valle, queste le sue parole:

“Ma cosa vogliono di più i tifosi viola da Della Valle? Consideriamo quello che è il bacino d’utenza di Firenze: parliamo di una grande città ma non di una metropoli come Milano o Roma. Sono stati fatti in passato degli investimenti importanti, questa proprietà negli anni ha riportato la Fiorentina stabilmente in Europa. La Fiorentina per ranking è la 3ª squadra italiana a livello europeo: per vincere il campionato servirebbero investimenti a livello industriale. Due come i Della Valle che nel calcio hanno investito tanto tenendo la squadra sempre ad ottimi livelli me li terrei strettissimi: non capisco cosa si voglia di più da loro, è una presidenza solida. Bernardeschi se vuole 6 milioni di ingaggio, li può prendere solo alla Juve, al Barcellona o al Real”