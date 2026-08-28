Caressa: "La Fiorentina perde tantissimo con Kean, non sarà facile rimpiazzarlo a dovere"

Il telecronista ha parlato di Moise Kean in uscita da Firenze

Su Youtube Fabio Caressa ha parlato della Serie A appena iniziata: "Se il Como prende Kean, lotta di sicuro per la Champions e la Fiorentina avrà una perdita enorme perché Pellegrino non è Kean. Kean ti dava il 50% del tuo potenziale offensivo e per me la cifra è bassa perché non sarà semplice trovare un sostituto all'altezza e prolifico alla stessa maniera."

Su Grosso: "La Fiorentina è un cantiere come lo stadio e si vede, hanno preso tanti nuovi e non sarà semplice metterli insieme."