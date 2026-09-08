Caressa: "La Fiorentina è in ansia totale, temono di rifare la stessa annata dello scorso anno"

Il telecronista ha parlato di Fiorentina con il ritorno di Vanoli

Sul suo canale YouTube, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa si è espresso sul momento della Fiorentina, segnato dall'addio di Grosso e dal rientro di Vanoli: "Sinceramente ero piuttosto scettico quando sentivo elogiare a gran voce la campagna acquisti della Fiorentina. Grosso ha guidato un'ottima annata a Sassuolo valorizzando determinati elementi, ma le caratteristiche dei profili presi da Paratici erano ben diverse. Credo sia stata una sessione d'acquisti gestita soprattutto dalla dirigenza: Paratici ha un'ottima intesa con Grosso, ma si è limitato a cogliere delle occasioni senza curarsi delle effettive necessità tattiche del tecnico. Molte altre società, al contrario, hanno costruito la squadra attorno al proprio allenatore".

Sul ritorno di Vanoli "Quella di richiamare Vanoli mi sembra una scelta nostalgica e di ripiego: hai stravolto la rosa e cambiato guida tecnica, ma se poi decidi di tornare sui tuoi passi e riprendere il precedente allenatore — con una decisione chiaramente calata dall'alto e un gruppo del tutto nuovo — finisci per complicarti la vita e creare solo disorientamento. Avviare la stagione con il peggior rullino di marcia di sempre rischia di far salire l'ansia, specialmente dopo i recenti trascorsi. Temo si possa generare parecchio caos e che diversi singoli ne risentano in campo. È un inizio decisamente turbolento, che si innesta peraltro su un contesto già molto delicato come quello della passata stagione".