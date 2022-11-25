Caressa: "Inizio complicato per la Fiorentina, era subentrata l'ansia. Ma Italiano si è rinnovato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Fabio Caressa, ha parlato anche di Fiorentina, soffermandosi sul momento di difficoltà passato dai viola di mister Vincenzo Italiano: "La Fiorentina ha passa...

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Fabio Caressa, ha parlato anche di Fiorentina, soffermandosi sul momento di difficoltà passato dai viola di mister Vincenzo Italiano: "La Fiorentina ha passato un periodo complicato in cui faticava a ritrovarsi e ha perso condizione. E credo che a un certo punto fosse subentrata l'ansia. Poi la squadra ha risalito la china e ha ripreso la scia dell'anno scorso. Penso che servano gol da quelli là davanti. Ma va detto che l'Europa toglie energie. Italiano? Le cose cambiano e lui lo ha capito, adeguandosi. Mi sembra rinnovato."

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