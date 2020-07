Caressa bacchetta Iachini: “Mai visto un allenatore che dà la colpa ad un calciatore dopo una sconfitta”

“Non ho mai visto un allenatore andare a parlare dopo una sconfitta per 3-1 e dare la colpa ad un calciatore che ha fatto due errori – ha detto Fabio Caressa a Sky Sport su Iachini – Prima Pradè ha attaccato la squadra parlando di scarso impegno e poi queste parole di Iachini. Non so se sono state mal interpretare ma le persone hanno capito quello. Un calciatore in questo caso che cosa pensa? Abbiamo capito che parlava di Castrovilli, cosa pensa ora il ragazzo? Se si sentisse abbandonato a se stesso in un momento difficile allora…”