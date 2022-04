Careca non ha dubbi: ” Cabral può fare grandi cose con la Fiorentina. Basilea un trampolino”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Antonio Careca ha parlato del rendimento del suo connazionale Arthur Cabral. Queste le sue parole:

”Ho visto il suo gol. È un giocatore che qui in Brasile ha avuto un passaggio al Cearà e anche al Palmeiras e poi è andato in Svizzera. Ha forza ed è un giocatore abbastanza abituato al calcio europeo. Il campionato svizzero non ha molta qualità come quello italiano ma è un trampolino, è una via rapida per adattarsi.

E’ presto per tirare conclusioni ma Cabral sta dimostrando di avere forza e qualità… Ha avuto anche una convocazione nella Selecao: qui in Brasile ci sono tantissimi giocatori e ogni 6 mesi ne viene fuori uno nuovo di talento.

Il ct Tite ha questa qualità in mano e può convocare 25-26 giocatori. Spero possa fare ottime cose. Ha ottenuto una bella qualificazione ai Mondiali. Non so se Cabral potrà stare nella lista: di sicuro il Brasile va forte e non si può sbagliare in quella competizione, si deve fare al 100% per arrivare all’obiettivo”.

