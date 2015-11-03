tiktok
mercoledì 20 maggio 2026
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
News
Calciomercato
Esclusive
Approfondimenti
Rassegna Stampa
Labaro TV
Editoriali
Chi siamo
Notizie Careca Fiorentina
Un tifoso fa videochiamare Dodò a Careca dopo la partita di Salerno. Complimenti al terzino viola
05 maggio 2023 12:12
Careca non ha dubbi: '' Cabral può fare grandi cose con la Fiorentina. Basilea un trampolino''
13 aprile 2022 17:29
Archivio
Esplora l'archivio di Careca
2023
2022
Sett. 18
Sett. 15
🔥 Trending
Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
Bucciantini: "La Fiorentina da Dicembre ha fatto 35 punti in 21 partite, Vanoli merita la conferma"