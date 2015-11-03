Notizie Careca Fiorentina

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Un tifoso fa videochiamare Dodò a Careca dopo la partita di Salerno. Complimenti al terzino viola

05 maggio 2023 12:12

Careca non ha dubbi: '' Cabral può fare grandi cose con la Fiorentina. Basilea un trampolino''

13 aprile 2022 17:29

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Sett. 15