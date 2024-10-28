Caputi: "Occhio alla Fiorentina per la Champions, i viola possono essere la sorpresa"
Il noto giornalista ha elogiato il successo viola di ieri sera contro la Roma di Juric in un trionfo incredibile
Il noto giornalista Massimo Caputi ha parlato a Radio Bruno del successo viola contro la Roma: "Ho visto una grande Fiorentina, è entrata in campo e ha dominato facilmente contro una squadra in difficoltà come quella di Juric. I viola sono in salute, stanno bene ed hanno un calcio moderno come proposta di gioco. Di sicuro sono in lotta per l'Europa League, ma la Champions non è un miraggio. In tanti fanno fatica e la Fiorentina ne può approfittare per entrare tra le grandi. Palladino è intelligente, dopo l'inizio non ha avuto problemi a cambiare e ha risolto un po' di problemi che c'erano dopo le prime gare. Ha puntato su Kean e ha fatto la scelta giusta per il futuro."
Sulla Roma: "Dopo l'ora di gioco la partita era finita, poteva prendere un'imbarcata ancora peggiore. Non ho visto niente di positivo ed anche i senatori sono in crisi. Tanti errori da parte di tutti, ma quelli societari sono i più gravi."
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