Capuano su Parisi: "La Lazio lo avrebbe già comprato se non avesse avuto il mercato bloccato"

L'ex allenatore di Parisi, Ezio Capuano, parla dell'adattamento di Fabiano alla Fiorentina e delle possibilità di mercato attorno a lui.

Ezio Capuano, l'allenatore che ha lanciato tra i professionisti Parisi, ha parlato del terzino viola in a TuttoAvellino. Ecco le sue parole: "Per me è un grande orgoglio; un figlio acquisito. Ero con lui quando lo prese la Fiorentina, ricordo che era un po' titubante perchè davanti a lui c'era Biraghi, ma è cresciuto molto con quella scelta, lo confermano anche le ultime prestazioni."

La dichiarazione continua: "Parisi piace a molte squadre. Se alla Lazio non avessero bloccato il mercato lo avrebbero già comprato. Peccato perchè poteva essere una bella esperienza, ma sono sicuro che farà bene anche a Firenze"