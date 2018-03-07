"Capitano Davide Astori 13" il tatuaggio di un tifoso della Fiorentina di Napoli
"Capitano Davide Astori 13" questo il tatuaggio che un tifoso viola di Napoli ha fatto in onore del capitano della Fiorentina sul braccio. Ecco la foto del tatuaggio del supporter gigliato
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 14:57
"Capitano Davide Astori 13" questo il tatuaggio che un tifoso viola di Napoli ha fatto in onore del capitano della Fiorentina sul braccio. Ecco la foto del tatuaggio del supporter gigliato