Capienza stadi ridotta al 50%. La Curva Fiesole: “Costretti da giovedì a non essere sugli spalti”

La capienza negli stadi torna al 50% e dunque la Curva Fiesole ha deciso nuovamente di non presentarsi allo stadio per le sfide della Fiorentina.

“Con l’entrata in vigore delle nuove norme – si legge nel comunicato – ci vediamo costretti a malincuore a rinunciare a tornare sugli spalti già dalla partita di giovedì. Come già osservato in un precedente comunicato “capienza ridotta, distanziamento e mascherine non potranno mai coesistere con i valori di aggregazione che ogni curva esprime”. Tali restrizioni non ci consentono di portare avanti il nostro modo di vivere la curva e tifare i nostri colori”.

