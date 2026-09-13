Capello duro su Kean: "A Como se fa la prima donna, non giocherà mai una partita dall'inizio"

L'ex allenatore di Roma e Milan ha pungolato l'ex viola

Intervistato dai microfoni de La Provincia, l'ex tecnico del Milan e apprezzato opinionista Fabio Capello ha espresso il proprio punto di vista sull'approdo di Moise Kean al Como e sulle dinamiche del suo inserimento nella realtà lariana.

Questione di atteggiamento

"Molto dipenderà dall'approccio con cui si presenterà: dovrà chiarire subito se intende mettersi a completa disposizione del gruppo o se preferirà muoversi da solista", ha evidenziato l'ex allenatore.

Spogliatoio e personalità

"Da cosa si capirà? Dalla mentalità mostrata in campo. In un collettivo così affiatato non c'è spazio per le prime donne. Chi tenta di incrinare gli equilibri dello spogliatoio rischia soltanto di finire ai margini", ha concluso Capello con grande schiettezza.