Con questo caos societario come può la Fiorentina trovare un partner finanziario per il nuovo stadio?

Con la società in possibile vendita tutto adesso resta ancor di più un rebus per il nuovo stadio

Adesso che la Fiorentina è stata messa in vendita dai Della Valle ci potrebbero essere problemi con lo stadio. Il problema principale è il piano finanziario che ancora non c’è. Manca il partner finanziario che i Della Valle stanno cercando da tempo per avviare l’operazione della cittadella commerciale. Resta difficile pensare che questo sia stato trovato visto che la società ha emesso un comunicato che avrebbe fatto risentire la parte in causa. Adesso la ricerca si farà ancora più difficile. L’incertezza della gestione Della Valle in questa fase potrebbe essere un grande ostacolo. Così riporta La Repubblica questa mattina.