Caos a Crotone, Veretout ha minacciato un raccattapalle sotto gli occhi dei carabinieri, indaga la Procura Federale

Finale concitato allo stadio Ezio Scida dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Maresca per Crotone-Fiorentina. In un video che è stato postato su Facebook da un tifoso che si trovava nel settore...

Finale concitato allo stadio Ezio Scida dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Maresca per Crotone-Fiorentina. In un video che è stato postato su Facebook da un tifoso che si trovava nel settore della tribuna coperta si vede il calciatore della Fiorentina Veretout andare minaccioso verso un raccattapalle tentando di alzargli le mani. Il tutto sotto gli occhi delle forze di polizia presenti sul terreno di gioco, che hanno fermato il calciatore e hanno segnalato l’accaduto alla Procura federale della Figc. Dopo aver salutato i tifosi viola presenti allo Scida, Veretout ha regalato la sua maglia a un ragazzo che era sugli spalti della tribuna coperta.

Ansa.it