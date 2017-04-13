Cambia il calendario della serie A, si gioca a natale, sosta dopo l'epifania. Si inizia il 20 agosto

Cambia tanto il calendario della serie A per la prossima stagione, tutte le date e un cambiamento epocale. Si gioca a natale

Il campionato di Serie A 2017-18 andrà in campo sotto le feste natalizie. Lo ha deciso l'assemblea di Lega in corso a Milano. Si giocherà il 23 e il 30 dicembre e il 6 gennaio, quindi ci sarà la sosta invernale e si riprenderà il 21 gennaio. Il campionato scatterà il 20 agosto, nonostante la richiesta del ct Ventura di anticipare l'inizio al 13 in vista dell'attesa sfida di settembre della Nazionale contro la Spagna per le qualificazioni mondiali. Il torneo 2017-18 si concluderà il 20 maggio. I turni infrasettimanali feriali saranno il 20 settembre, il 25 ottobre e il 18 aprile.

Gazzetta.it