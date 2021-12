Callejon: “Vlahovic ha un futuro tremendo davanti a lui. Italiano spero ci offra la cena”

Jose Callejon, attaccante della Fiorentina, commenta così a DAZN il 4-0 alla Salernitana: “Siamo stati bravi noi a rendere più facile questa partita, abbiamo giocato bene. Siamo contenti, il mister ci ha dato le sue idee di gioco, lavoriamo bene e la strada è giusta. Sia chi è in campo chi è in panchina dà il suo contributo, siamo una squadra da venticinque”.

Vlahovic si avvicina ai mostri sacri?

“Dusan è forte, deve avere sempre questa fame e allenarsi come sta facendo per approfittare di questo momento. Ha un futuro tremendo davanti a lui”.

Italiano vi offrirà la cena?

“Speriamo (ride, ndr). Siamo contenti, questo è per lui, che ieri ha fatto il compleanno, per noi e per le nostre famiglie”. Lo riporta TMW

