Callejon pronto al rilancio: Iachini prepara l’asso per raggiungere la salvezza con la Fiorentina

Nelle ultime dieci partite ha giocato appena 43 minuti, restando in panchina addirittura per sei volte. Adesso, José Maria Callejon si candida per trasformarsi in quell’opportunità in più di cui la Fiorentina ha assoluto bisogno nella corsa verso la conquista della matematica salvezza. In panchina è tornato Iachini, l’allenatore che come era stato raccontato lo scorso gennaio dal ds viola Pradè ne aveva fortemente caldeggiato l’arrivo per avere più soluzioni tattiche e ora vuole provare a diventare la variabile capace di rovesciare l’ordine delle cose. Lo riporta il Corriere dello Sport.

