CorSport, Callejon, la Fiorentina gli ha offerto un biennale da 4 milioni totali. Le ultime

Jose Maria Callejon è stato individuato dalla Fiorentina come “sostituto” di Chiesa, ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Firenze e lo svincolo dalla società partenopea, concretizzato alla fine dell’ultima stagione, consente alle parti di affrontare la questione economica dell’accordo con calma anche dopo i termini fissati da regolamento per le trattative. Un biennale da quattro milioni complessivi offre Commisso, qualcosa in più bonus compresi chiede l’entourage del calciatore con l’aggiunta dell’opzione di prolungare il contatto di un altro anno: sui bonus la Fiorentina può intervenire sulla durata no, però non c’è niente di insormontabile sulla strada dell’intesa. L’alternativa sarebbe Deulofeu ora al Watford. Lo scrive il Corriere dello Sport.

