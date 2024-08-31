Calendario Fiorentina in Conference: 3 ottobre esordio in casa con il New Saints, l'ultima il 19 dicembre

Partirà allo stadio Franchi di Firenze il 3 ottobre la nuova stagione della Fiorentina in Conference League

Diramato il calendario della Fiorentina in Conference League, la formula della competizione europea è cambiata con 2 partite al mese che verranno giocate a partire da ottobre. Nessuna partita in programma nel mese di settembre. Ricordiamo che non esiste più la formula con le partite andata e ritorno, con le squadre che giochi in casa, non giochi in trasferta e viceversa. Ecco il calendario delle gare della squadra viola

3 ottobre 21: Fiorentina - New Saints

24 ottobre 18:45: San Gallo - Fiorentina

7 novembre 21: APOEL - Fiorentina

28 novembre 21:00: Fiorentina-Pafos

12 dicembre 18:45: Fiorentina - LASK

19 dicembre 21:00: Vitória Guimarães - Fiorentina

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI BOVE SUL TRASFERIMENTO ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/ag-bove-in-questo-momento-il-sentimento-di-rabbia-prevale-sulla-gioia-della-fiorentina/266500/