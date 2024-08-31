Ag. Bove: "In questo momento il sentimento di rabbia prevale sulla gioia della Fiorentina"

Bove è stato acquistato dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo con il 60% delle presenze

Il procuratore di Edoardo Bove, acquistato dalla Fiorentina l'ultimo giorno di mercato, ha parlato su Facebook, queste le sue parole riguardo il trasferimento del suo assistito dalla Roma alla squadra viola. Le sue parole:

"Rabbia, il sentimento è questo, prevale sulla gioia di aver raggiunto l’accordo con un club fantastico come quello Viola, in una città stupenda. Quando nasci romanista, e hai la fortuna di poter rappresentare un ragazzo come Edo, che ti ha dato una delle più grandi gioie della vita tua, non puoi che essere superfiero. Lui che incarnava il vero tifoso giallorosso, passionale, mai domo, innamorato. Pulito, onesto, che prende una bottiglia in testa e non fa una piega, la sposta e continua a camminare a testa alta, mai dimesso. Lui che in qualche modo ci ha portato alla finale di Budapest, dove tutti abbiamo pianto, e soprattutto, ahimè, abbiamo visto piangere i nostri figli, che è ancora peggio. Edo non ha mai chiesto di essere ceduto. Mai.

Ma il mercato ha le sue logiche a cui tutti, società, direttori sportivi, allenatori, calciatori, agenti devono sottostare. Se fosse dipeso da Edo, non avrebbe mai lasciato la Roma. E questo deve essere chiaro a tutti. Cosa fare, non ci resta che far tesoro di quel che è stato e guardare avanti, con ottimismo, consci di aver lasciato un bellissimo ricordo nella propria città, che in fondo resta casa. Per sempre… Quel numero 8 lasciato così in sospeso, che quasi quasi almeno per un anno non lo assegnerei, perché in fondo Edo lo abbiamo amato un pò tutti, un bel pò. Daje Man, continuiamo a combattere! Io ti resto vicino”.

LE PAROLE DEL PROCURATORE DI BIANCO

https://www.labaroviola.com/ag-bianco-e-felice-di-riabbracciare-nesta-a-monza-grati-alla-fiorentina-ma-ci-aspettavamo-altro/266439/