La Lega vuole giocare, la Federcalcio vuole capire e il Coni si allinea al governo. L’emergenza sul Coronavirus mette in crisi il calcio. E la sensazione è che trovare una quadra non sarà facile. Nella prossima giornata, stando alla situazione attuale dell’emergenza, ci sono tre gare che potrebbero essere giocate a porte chiuse tra le quali Udinese-Fiorentina, sabato alle 18. Ma il governo, con un nuovo decreto, potrebbe far ripartire il calcio. Ma senza tifosi. A riportarlo è Il Corriere della Sera.