Il calcio italiano è quel posto dove un arbitro quando sbaglia viene promosso nella partita più importante

L'arbitro Damato, dopo i disastri di Inter - Fiorentina, è stato promosso e mandato al derby di Roma

Damato e i disastri di Inter - Fiorentina, disastri che sono ancora negli occhi di tutti, tifosi viola e non. Infatti tutti si sono accorti e hanno evidenziato gli errori dell'arbitro Damato di Barletta nella partita di lunedì sera a San Siro. Ebbene, nonostante i tantissimi e gravi errori dell'arbitro, lo stesso Damato è stato designato per comporre la squadra di arbitri nella partita Lazio - Roma di domenica pomeriggio alle 15, il derby per eccellenza e la partita più importante e di rilievo di questa giornata. Infatti Damato sarà il giudice di porta e ricoprirà un ruolo molto importante nella partita. Chi sbaglia, nel calcio italiano, viene premiato con la partita più importante...