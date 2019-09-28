Calamai:"Non sottovalutare il Milan. Vedo staffetta Ribery - Boateng, Vlahovic via se..."

La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato della gara contro il Milan, ai microfoni di Radio Bruno: "Guai a pensare che sia semplice, i rossoneri non hanno sbracato contro il Torino....

A cura di Redazione Labaroviola 28 settembre 2019 23:07

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