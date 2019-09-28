Calamai:"Non sottovalutare il Milan. Vedo staffetta Ribery - Boateng, Vlahovic via se..."
La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato della gara contro il Milan, ai microfoni di Radio Bruno: "Guai a pensare che sia semplice, i rossoneri non hanno sbracato contro il Torino....
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 23:07
La firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato della gara contro il Milan, ai microfoni di Radio Bruno: "Guai a pensare che sia semplice, i rossoneri non hanno sbracato contro il Torino. Prevedo una staffetta Ribery - Boateng, con il francese in campo per un'ora. Anche a centrocampo ci saranno rotazioni, credo che sia la volta di Benassi. Vlahovic? Se non gioca a gennaio deve andare via per trovare spazio altrove".