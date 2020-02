Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai in televisione a RTV38 ha parlato del bomber viola Vlahovic: “Mai come in questo momento la Fiorentina ha in mano qualcosa di molto importante. Anche Castrovilli piace a molti, ma sull’attaccante ci sono i fari di tutta Europa. Sta entrando nel calcio internazionale attraverso la Fiorentina in maniera spavalda. Ha fisico, talento, segna gol belli e importanti. Rinnoverà e c’è la grande mano di Rocco Commisso”.