Luca Calamai, giornalista La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La campagna a questi viola so basterà su tre acquisti top, un centrale in difes, un registadi centrocampo ed un bomber da 20 gol. L’idea è costruire la spina dorsale della squadra seguendo il 4-3-1-2 o 4-3-2-1 come modulo. Gli interni di centrocampo titolari sarannoAmrabat e Duncan. Castrovilli, che non ha nessuna intenzione di andarsene, invece avanzerà di posizione. Chiesa? La Fiorentina non ha la certezza assoluta che voglia rimanere, ma sono sicuro che rispetto all’estate siano cambiate molte cose”.