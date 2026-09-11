Calamai: "Tra Fagioli e Grosso non c'era feeling. Ora con Vanoli può tornare al centro del progetto"

Luca Calamai all'interno della trasmissione "Buongiorno Firenze" in onda su Radio Firenze Viola, ha approfondito la situazione che ruota attorno a Fagioli

Ecco le parole di Luca Calamai a Radio Firenze Viola: "La mia riflessione è centrata su Nicolò Fagioli, era evidente che non faceva parte del progetto iniziale di Paratici, il quale voleva eliminare il gruppo di giocatori legati alle sofferenze della scorsa stagione.

Non solo ma era evidente che lo stesso Fagioli non avesse creato un grande feeling con l'ex allenatore Grosso, la sensazione era che nonostante i due si conoscessero sin dai tempi delle giovanili della Juventus, non andassero molto d'accordo.

Ora la situazione è cambiata radicalmente, è arrivato Paolo Vanoli, un allenatore che ha cambiato potenzialmente la carriera di Fagioli, spostandolo di ruolo e ridandogli entusiasmo e fiducia dopo le tormentate vicende personali.

L'ultimo Fagioli, quello riprogrammato da Vanoli, è un giocatore da Nazionale, da grandi club, uno che può alzare il livello della squadra. Un singolo che può essere galvanizzato dall'arrivo di Vanoli, e mi auguro che questo calciatore già da stasera si possa riprendere il ruolo di trascinatore tecnico, chissà se questo possa riportarlo in nazionale".