Calamai: "Stiamo vedendo i risultati del lavoro di Pioli, Pezzella può valere 30 milioni"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Dopo quattro mesi stiamo vedendo i risultati del lavoro di Pioli. Vedo una squadra che sta prendendo corpo”.Prosegue sul campionato della Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola 26 ottobre 2017 21:49

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