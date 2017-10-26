Calamai: "Stiamo vedendo i risultati del lavoro di Pioli, Pezzella può valere 30 milioni"
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Dopo quattro mesi stiamo vedendo i risultati del lavoro di Pioli. Vedo una squadra che sta prendendo corpo”.Prosegue sul campionato della Fiorent...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 21:49
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Dopo quattro mesi stiamo vedendo i risultati del lavoro di Pioli. Vedo una squadra che sta prendendo corpo”.
Prosegue sul campionato della Fiorentina: “Nel campionato ‘delle altre’ la Fiorentina se la giocherà fino all’ultimo”.
E conclude con un pensiero su Pezzella: “Pezzella è un giocatore che tra otto mesi potrà valere 20/30 milioni”.