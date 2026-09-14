Calamai: "Ringraziamo il Real che ha rinunciato a Mastantuono, le sue magie sono di livello superiore"

Il giornalista ha parlato del talento argentino, autore di 3 gol

Il fine settimana calcistico è stato interamente dominato dalla tripla firma di Mastantuono, che ha trascinato la Fiorentina verso la prima affermazione in questo campionato. Sul tema è intervenuto Luca Calamai all'interno del suo approfondimento per TuttoMercatoWeb.

Il passaggio su Mourinho, Mastantuono e Nico Paz "Il Real Madrid rimane un club unico, una vera galassia di campioni. Tuttavia, osservando le recenti prodezze di Mastantuono e le giocate mai banali di Nico Paz, viene spontaneo rivolgere un pensiero a Mourinho. Ho l'impressione che lo Special One abbia smarrito quel fiuto infallibile per i talenti, quella capacità unica di intuirne il potenziale e lanciarli verso palcoscenici prestigiosi. Rinunciare a due profili come Nico e Mastantuono è stata una sua precisa scelta. È pur vero che la società spagnola garantisce la possibilità di riacquistarli a fine campionato, ma nel frattempo questi due campioni argentini illuminano la Serie A e deliziano tutti gli appassionati. Grazie di cuore, Mou".