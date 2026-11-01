Calamai: "Palladino ha fatto bene ovunque, a Firenze è stato costretto a dimettersi da Pradè"

Nel suo consueto spazio di analisi su tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai si è soffermato sui risultati ottenuti da Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, sottolineando come l'ex tecnico viola stia nuovamente dimostrando il suo valore dopo un avvio di campionato complicato per i rossoblù.

"Bisognerebbe dare molto più credito a Palladino. La parabola di questo tecnico è davvero singolare: dopo aver portato la Fiorentina alla conquista del sesto posto, si è ritrovato praticamente spinto alle dimissioni dall'allora ds Pradè. Per ritrovare un'opportunità in panchina ha dovuto attendere diversi mesi, non poche settimane. È parso quasi che l'ambiente del nostro calcio esitasse a riconoscergli le giuste capacità."

"Ingaggiato dalla famiglia Percassi per guidare l'Atalanta, si è insediato in un gruppo smarrito e privo di punti di riferimento. Palladino ha saputo riaccendere la scintilla nella Dea, collezionando prestazioni di rilievo sulla scena continentale e centrando la qualificazione in Conference League. Ciononostante, anche il club bergamasco ha scelto di non proseguire con lui al termine dell'annata, costringendolo all'ennesima estate da spettatore senza contratto. Un destino inspiegabile.

Quando poi è arrivata la proposta del Bologna, ha accettato senza riserve pur trovando una squadra precipitata al penultimo posto. Raffaele si è messo subito al lavoro, raccogliendo la bellezza di 13 punti sui 18 disponibili: ha cancellato l'ombra del suo predecessore Tedesco e ha proiettato nuovamente i felsinei in orbita europea. Cos'altro deve inventarsi questo allenatore per ottenere il riconoscimento che gli spetta? Sarebbe ora di smettere di sottovalutarlo."