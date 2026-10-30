Flachi: "Con l'Atalanta un mattoncino che può fare bene. Con Fagioli play hai subito 21 gol in 9 partite"

Le parole di Francesco Flachi dopo il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Atalanta

Francesco Flachi ha parlato all'interno di "Casa Viola" dei temi caldi di casa Fiorentina in onda su Toscana TV.

Sul pareggio con l'Atalanta:

"Io mi preoccuperei quando non ci sono le occasioni, questa squadra crea ed è vero che subisce anche. Ieri sera ero allo stadio e mi sono preoccupato e arrabbiato perchè i giocatori non calciavano la palla con cattiveria. La difesa deve essere più cattiva e accorciare di più. È una squadra che ha paura e va subito in difficoltà. 8/11 hanno 19-20 anni, è una squadra che in prospettiva futura può essere interessante e diventare interessante. Se vogliamo bene a questa Fiorentina bisogna aspettarla perchè qualcosa di buono fa. Ieri volevo mettere Pedro però poi dopo vado a vedere la condizione di partita ed eravamo in difficoltà e quel punticino mi fa stare meglio rispetto alla sconfitta. In questo momento qui questo mattoncino può far bene; questa squadra qui ha la possibilità di venire fuori. Bisogna avere pazienza di aspettarla questa squadra, la squadra adesso ha paura e indietreggia. La squadra è debole di carattere, io credo in questa squadra e penso anche Firenze ci crede e sta aspettando. La Fiorentina con il Napoli se l'è giocata, con il Como se l'è giocata, con l'Atalanta se l'è giocata e son tutti ragazzini. La gente non è arrabbiata, è dispiaciuta. Se tu sommavi quello che la Fiorentina ha buttato via per errori banali adesso era un'altra situazione. Siamo a parlare delle situazioni di gioco che puoi migliorare e devi farlo alla svelta. Devi mettere delle basi per il futuro, ora bisogna avere la pazienza e sperare nella bravura dell'allenatore. Deve fargli venire il sangue agli occhi"

Su Oulai e Fagioli:

"A Fagioli stanno chiedendo di fare le due fasi, marcare e dare un contributo davanti alla difesa. Forse Fagioli non ce l'ha nel suo, tutti sappiamo le sue qualità. Si deve prendere le sue responsabilità; in Nazionale ha fatto bene da interno di centrocampo. Perche non posso far giocare Oulai basso e Fagioli più alto? Ndour ha un fisico della madonna, ha qualità ma poi stringi, stringi... Cerchiamo di portare i giocatori a riportare nelle proprie situazioni, proviamo ad essere un pochino più aperti e dare un senso di libertà a questa squadra. A Genova ti presenti con Fagioli play e Oulai interno. Se Oulai è forte deve giocare anche se è giovane. Nella vita bisogna rischiare, li vedi durante la settimana e hai preso 21 reti in 9 partite con Fagioli davanti alla difesa, prova Oulai. Poi perchè Vanoli leva i giocatori che fanno gol? Il gol ti dà una forza e lui leva Njie, l'altra volta ha levato Jimenez"

Sulle scelte di Vanoli:

"Jimenez a Milano rompeva le scatole a tutti, faceva innervosire tutti e tu lo levi. In quella situazione era un giocatore determinante. In fase di non possesso di palla potevi mettere Gonçalves cosi mi tieni alta la difesa. Mancano queste cose, piccole cose che fanno la differenza. Non siamo nemmeno furbi, devono imparare che tutte queste piccolezze fanno la differenza. Bisogna essere più cattivi, non si può sbagliare quattro gol e alla prima occasione prenderlo subito. Qui deve essere l'allenatore che non può dare questi segnali. I ragazzi giovani devono essere lasciati liberi perchè ti possono trascinare. Croci ha 16 anni, lasciamolo tranquillo. La Fiorentina lo sta gestendo bene, lo scorso anno la Fiorentina ha vinto un campionato primavera e che fine hanno fatto quei giocatori li? Deve essere pronto, cerchiamo di farlo crescere ma non mettiamolo subito in campo con i grandi perchè può farsi male"