Calamai: “Ora non vengono nè Spalletti nè Sarri alla Fiorentina. Devi prendere un altro traghettatore”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha rilasciato un’intervista su Radio Bruno Toscana e ha parlato della prossima partita Fiorentina-Udinese:

“Pulgar titolare? Oggi conta poco chi scende in campo, ma la sua prestazione. La Fiorentina è forte e l’atteggiamento deve essere quello di vincere contro l’Udinese. Tocca anche ai calciatori, questa squadra deve almeno avvicinarsi alla zona Europa. Con lo Spezia si doveva vincere anche senza Iachini. L’allenatore a rischio? Se non arriverà in Europa League la viola cambierà tecnico e prenderà un profilo indiscutibile. Ma chi vuole bene alla Fiorentina non può sperare di perdere con l’Udinese per esonerato Iachini, perchè ora non ti vengono nè Sarri nè Spalletti e devi prendere un altro traghettatore”.

LEGGI ANCHE CHI SARÀ L’ARBITRO DELLA GARA CONTRO L’UDINESE