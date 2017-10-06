Calamai: "Non ci sarebbero problemi per il rinnovo di Chiesa con la Fiorentina. Se solo si mettessero seduti a trattare..."

Diamo tempo a Pioli. Gli hanno fatto gli acquisti a 24 Ore dalla partita contro l'Inter" cosi Luca Calamai a Radio Blu

Luca Calamai ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

"Per il rinnovo di Federico Chiesa non ci sarebbero problemi in questo momento, basta mettersi ad un tavolo e parlare. Quando si cambia molto serve pazienza, serve un altro mese visto Pioli si è trovato gran parte degli acquisti a 48 ore dal match con l’Inter. Ma se fino a pochi giorni fa pensavo che la Fiorentina potesse raggiungere in settimo posto in classifica, adesso nutro qualche dubbio in più anche se nelle prossime quattro partite si capirà se l’Europa League è una chimera.”