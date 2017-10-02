Calamai: ''Monte ingaggi rispecchia il valore della Fiorentina. Pioli, cambia modulo''

Luca Calamai, firma de La Gazzetta de Lo Sport, è intervenuto a Radio Blu, per parlare del momento vissuto dalla viola: "Preoccuparsi? Non direi. Quest'anno credo ci sarà la quota salvezza più bassa d...

Luca Calamai, firma de La Gazzetta de Lo Sport, è intervenuto a Radio Blu, per parlare del momento vissuto dalla viola: "Preoccuparsi? Non direi. Quest'anno credo ci sarà la quota salvezza più bassa della storia. Se ci dobbiamo preoccupare di non riuscire ad arrivare settimi, allora dico di sì. Il monte ingaggi viola, l'ottavo in serie A, rispecchia il valore di questa squadra. Ora Pioli deve cambiare modulo: non possiamo continuare col centrocampo a due. Veretout non cresce rapidamente come dovrebbe e da Badelj mi aspettavo più esperienza. Serve un approdo al 4-3-3 o al 3-5-2".