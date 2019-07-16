Calamai: "La strategia giusta è quella di prendere giocatori svincolati forti per alzare il monte ingaggio"

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno sulla Fiorentina: "Non sono tanto ottimista perché la strategia adottata è quella di prima vendere e poi ricostruire. Le idee sono abbastanza si...

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2019 01:11

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