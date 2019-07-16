Calamai: "La strategia giusta è quella di prendere giocatori svincolati forti per alzare il monte ingaggio"
Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno sulla Fiorentina: "Non sono tanto ottimista perché la strategia adottata è quella di prima vendere e poi ricostruire. Le idee sono abbastanza si...
Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno sulla Fiorentina: "Non sono tanto ottimista perché la strategia adottata è quella di prima vendere e poi ricostruire. Le idee sono abbastanza sicure sui ruoli, per i quali ci sono tre o quattro opzioni. La strategia giusta è quella anche quella di prendere alcuni giocatori svincolati eccellenti per alzare solamente il monte ingaggio e non comprare i cartellini. Con Thereau, Pantaleo Corvino ha assolutamente sbagliato, soprattutto sulla durata del contratto, errore non giustificabile".