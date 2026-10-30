Calamai: "La Fiorentina potrebbe riparlare di Zirkzee a gennaio, l'olandese potrebbe essere un'idea"

Il giocatore dello United potrebbe essere un obiettivo dei gigliati a gennaio

La posizione in classifica della Fiorentina riaccende le discussioni sulle strategie estive e sulle priorità per la prossima sessione di trasferimenti. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Luca Calamai focalizza l'attenzione sui problemi del reparto d'attacco, analizzando le prestazioni dei sostituti di Moise Kean.

Il commento del giornalista è severo: «La classifica attuale evidenzia i limiti della campagna acquisti estiva. Nonostante un investimento di 120 milioni di euro, la Fiorentina si trova costretta a intervenire in modo massiccio nel mercato di riparazione. La nota più dolorosa riguarda il settore offensivo, in particolare i due profili scelti per rimpiazzare Kean: né Pellegrini né, soprattutto, Beto appaiono in grado di assicurare gol e presenza tattica. Per Vanoli si tratta di una gatta da pelare non da poco».

Un'analisi che chiama in causa anche le promesse formulate nei mesi scorsi da Fabio Paratici: «In estate il direttore aveva assicurato che Kean sarebbe stato sostituito da un attaccante di pari livello o persino superiore. Finora, però, quelle garanzie non hanno trovato riscontro nei fatti. Alla Fiorentina serve una punta di peso. Un'idea potrebbe essere quella di riallacciare i contatti per Zirkzee, arrivato a un passo dal vestire la maglia viola prima di rimanere al Manchester United, club in cui continua a trovare poco spazio nonostante il forte interesse anche della Juventus».

Oltre al reparto avanzato, Calamai individua interventi necessari anche in retroguardia: «Rimane viva l'intenzione di Paratici di ingaggiare un difensore centrale di grande carisma ed esperienza. Un profilo presente sul taccuino del dirigente è quello di Thiago Gabriel, attualmente in forza al Lecce».