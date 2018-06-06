Calamai: "Inter o Juve per Chiesa? No, dico Fiorentina. Federico non ha mai chiesto di essere ceduto"

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione Chiesa a Radio Sportiva: "Chi è in vantaggio tra l'Inter e la Juventus per prenderlo? Io dico la Fiorentina. Nel calcio può...

Luca Calamai, firma della Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione Chiesa a Radio Sportiva: "Chi è in vantaggio tra l'Inter e la Juventus per prenderlo? Io dico la Fiorentina. Nel calcio può succedere di tutto e se arriva un'offerta choc Corvino e la proprietà la valuteranno, anche se dovrà essere per forza dai 60 milioni di euro in su. Ma c'è un fatto importante: Federico non è andato in società a dire che vuole andare via. Non ha posto in essere quel comportamento che libererebbe il club da responsabilità in caso di cessione, perché vuole rimanere a Firenze"