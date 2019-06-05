Calamai: "Il futuro di Chiesa non lo decidono Juve e Inter ma Commisso. E il nuovo proprietario..."
Questo il tweet di Luca Calamai riguardo all'affare Chiesa, molto discusso in questi ultimi giorni:Il futuro di Chiesa in questo momento non lo decidono juve o Inter ma Commisso e il nuovo proprietari...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 13:14
Questo il tweet di Luca Calamai riguardo all'affare Chiesa, molto discusso in questi ultimi giorni:
Il futuro di Chiesa in questo momento non lo decidono juve o Inter ma Commisso e il nuovo proprietario non lo vuole vendere. Aspettiamo le prossime mosse