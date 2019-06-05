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Calamai: "Il futuro di Chiesa non lo decidono Juve e Inter ma Commisso. E il nuovo proprietario..."

Questo il tweet di Luca Calamai riguardo all'affare Chiesa, molto discusso in questi ultimi giorni:Il futuro di Chiesa in questo momento non lo decidono juve o Inter ma Commisso e il nuovo proprietari...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2019 13:14
Calamai: "Il futuro di Chiesa non lo decidono Juve e Inter ma Commisso. E il nuovo proprietario..." -
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Questo il tweet di Luca Calamai riguardo all'affare Chiesa, molto discusso in questi ultimi giorni:

Il futuro di Chiesa in questo momento non lo decidono juve o Inter ma Commisso e il nuovo proprietario non lo vuole vendere. Aspettiamo le prossime mosse

Calamai: "Il futuro di Chiesa non lo decidono Juve e Inter ma Commisso. E il nuovo proprietario..."

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