Ai microfoni di Radio Bruno, Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Resto del parere che Chiesa andava venduto nella scorsa stagione, la Fiorentina ha la forza economica per fare il colpo Milik. Se al posto di Chiesa arrivano Milik e Callejon a me va benissimo, la squadra è più forte. La società viola ha avuto tanti no da tanti attaccanti in questo periodo. Belotti non ha fatto nulla per arrivare a Firenze, Piatek non piace tanto alla società, De Paul per esempio non è un desiderio di mercato di Iachini. Mi arrivano segnali che i veri investimenti verranno fatto a gennaio”

