Luca Calamai, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Burno, queste le sue parole riguardo al futuro allenatore della Fiorentina:

“La Fiorentina ha già deciso chi sarà il nuovo allenatore. La cosa che non mi è chiara è cosa possa cambiare in queste ultime due partite sul giudizio a Iachini, dopo sette mesi di lavoro devi avere le idee chiare su di lui. Il solo fatto che ci siano dei dubbi dovrebbe far scegliere alla società un tecnico diverso. La società sa già chi sarà il nuovo allenatore e sta solo aspettando la fine del campionato per programmare per bene la prossima stagione. Da quello che mi risulta Juric ha aspettato fino alla fine la Fiorentina che però alla fine ha scelto di non andare avanti nella trattativa e così il tecnico ha rinnovato con il Verona”

